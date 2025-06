Amoéba signe un "important accord commercial"

(AOF) - Amoéba et son partenaire néerlandais Koppert, un leader mondial de la protection biologique des cultures et de la pollinisation ont signé un important accord commercial. Ce dernier porte sur la solution biofongicide innovante créée par Amoéba et intervient après le vote des États membres de l’Union européenne en faveur de l’approbation de la substance active de la société française sur le continent européen.

L'accord accorde à Koppert les droits de distribution exclusifs pour une période de 5 ans pour ce produit de biocontrôle, destiné aux vignes et aux cultures maraîchères en serre et en plein champ dans 18 pays européens ainsi qu'aux États-Unis. Le lancement est prévu au début de l'année prochaine, et le Néerlandais pourra distribuer le produit d'Amoéba sous sa propre marque.

Les deux sociétés ont également décidé de collaborer en vue d'un éventuel lancement au Brésil, et elles vont, en outre, entamer des discussions pour combiner leurs gammes de produits respectifs pour développer des nouvelles solutions biologiques et durables répondant aux besoins des agriculteurs et favorisant des cultures plus saines. Ces solutions " présenteront également un fort potentiel commercial et d'importantes opportunités de croissance dans les années à venir " selon le communiqué de presse.

