Amoéba: signature d'un protocole d'accord en Chine

(CercleFinance.com) - Amoéba a annoncé hier soir avoir signé un protocole d'accord avec Metron Technology, une filiale du groupe Oriental Beauty Valley (OBV), un 'hub' chinois spécialisé dans la cosmétique.



Implanté à Shanghai, ce pôle industriel souvent décrit comme la 'Silicon Valley' de l'industrie cosmétique en Chine est soutenu par les autorités afin de développer le secteur.



L'écosystème, qui regroupe plus de 1000 entreprises, dont L'Oréal et Shiseido, est notamment constitué de laboratoires, de centres de recherche et d'organismes spécialisés.



Dans les faits, le protocole d'accord doit permettre à Amoéba, une greentech spécialisée dans les solutions microbiologiques naturelles à base d'amibes, d'ouvrir une période de négociations afin de parvenir à un contrat.



Il prévoit par ailleurs l'accompagnement et le conseil du groupe Oriental Beauty Valley afin d'aboutir à l'homologation de l'ingrédient cosmétique d'Amoéba en Chine.



Une fois l'autorisation obtenue, Amoéba sera en mesure de commercialiser son ingrédient cosmétique auprès de groupes cosmétiques chinois.



Sachant qu'Amoéba avait déjà obtenu en 2024 l'inscription de son ingrédient cosmétique sur la liste de l'INCI (nomenclature internationale pour les ingrédients cosmétiques), qui rend possible la commercialisation sans autre autorisation nécessaire dans le monde entier à l'exception de la Chine, ce protocole d'accord permet désormais à Amoéba de préparer son arrivée sur le marché chinois, deuxième marché mondial de la cosmétique, estimé à près de 85 milliards de dollars, après celui des Etats-Unis.



'Après la signature d'un protocole d'accord avec Koppert, fin 2024, dans le domaine du biocontrôle, cet accord dans la cosmétique valide le choix fait par la société d'orienter sa stratégie sur ces deux marchés complémentaires et vient conforter le potentiel de la société et nos perspectives', réagissent les analystes d'Euroland.



La société de Bourse recommande ainsi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 2,40 euros sur le titre.



A la Bourse de Paris, l'action Amoéba ne progressait plus que de 0,2% mercredi en fin de matinée après avoir pris plus de 14% en tout début de séance.



Le titre affiche encore une progression de 150% sur les 12 mois écoulés.





