Amoéba s'associe à Syngenta Crop Protection

(AOF) - Amoéba et Syngenta Crop Protection ont signé un protocole d’accord afin de développer et commercialiser des solutions de biocontrôle novatrices pour les marchés de l’Union européenne et du Royaume-Uni. Le Français Amoéba a fabriqué un nouveau produit à partir du lysat de l’amibe Willaertia magna C2c Maky, qui présente un fort potentiel pour faire évoluer la protection biologique des cultures. Au cours d’essais, "la solution a démontré son efficacité dans la lutte contre les champignons responsables de ces maladies fongiques et a permis d’activer les réponses de défense des plantes".

La société précise qu'il s'agit d'un produit biologique élaboré à partir d'une substance active naturelle et conçu pour s'adapter à la gestion intégrée moderne des cultures.

Les deux parties prévoient de négocier un accord de distribution définitif dans un délai cible fixé au printemps 2026. La priorité sera donnée aux céréales et aux cultures de plein champ et aux deux principales maladies du blé : la septoriose du blé et la rouille jaune. Ces deux dernières touchent chaque année environ 9 à 12 millions d'hectares de blé.

