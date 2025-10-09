Amoéba : résultats semestriels et ambitions pour la suite

(AOF) - Amoéba a dévoilé ses résultats semestriels. La société n’a pas encore de chiffre d’affaires, mais a vu ses subventions augmenter sur les six premiers mois de l’année de 248 000 à 329 000 euros. Parallèlement, la perte opérationnelle courante s’est creusée en passant de 2,683 à 3,083 millions d’euros, et la perte nette a logiquement suivi la même tendance en s’installant à 3,897 millions d’euros, contre 3,125 millions d’euros un an plus tôt.

En revanche, au 30 juin 2025, la trésorerie de la société s'élevait à 742 000 euros, contre 459 000 au 31 décembre 2024, de quoi se financer jusqu'au 30 juin 2026.

Pour la suite de l'exercice, Amoéba prépare le lancement commercial de sa solution de biocontrôle Axpera en Europe et aux États-Unis, sur la vigne et les cultures légumières, prévu en 2026. La société attend l'obtention des autorisations de mise sur le marché d'Axpera pour neuf pays européens ciblés. Ces autorisations sont attendues au plus tard pour le début d'année 2026.

Autre priorité pour la société, la définition de la stratégie de commercialisation de l'un de ses produits pour des usages cosmétiques.

