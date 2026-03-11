Amoéba reçoit une première commande de Koppert
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:20
Amoéba annonce avoir reçu une première commande de son partenaire Koppert, leader mondial du biocontrôle, marquant son passage au statut de société commerciale.
Cette commande s'inscrit dans l'accord de distribution signé en juin 2025 couvrant la vigne et les cultures maraîchères dans 18 pays européens ainsi qu'aux États-Unis. Les premières livraisons sont attendues dès avril 2026 et permettront de constituer des stocks pour répondre aux premières demandes en France, en Italie et aux Pays-Bas.
Cette montée en puissance intervient alors que le biofongicide AXPERA approche de la phase finale de son autorisation de mise sur le marché en France et que certaines filières agricoles sollicitent des autorisations dérogatoires. Les deux partenaires poursuivent par ailleurs le déploiement commercial de TIAGAN, nom commercial de la solution d'Amoéba pour la vigne.
Dans ce contexte, Amoéba structure ses activités de biocontrôle autour de sa filiale Green 4 Agro, détenue à 100% et dédiée à la commercialisation de biofongicides et de biostimulants. La structure est dirigée depuis le 1er mars 2026 par Jean-Marc Petat, ancien cadre du groupe BASF, spécialiste de la protection des cultures.
Le titre Amoéba a reculé de 2% aujourd'hui et affiche un repli de plus de 7% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|0,9800 EUR
|Euronext Paris
|-2,00%
