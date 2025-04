Amoéba reçoit une autorisation de mise sur le marché d'urgence pour l'Axpéra en France

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La société Amoéba a obtenu une autorisation de mise sur le marché d’urgence en France pour son produit Axpéra afin de lutter contre le mildiou de la vigne. Cette décision du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est une procédure exceptionnelle prévue pour faire face à des situations d’urgence phytosanitaires. Les viticulteurs pourront ainsi utiliser Axpéra pendant une période de 120 jours avant l’obtention de l’autorisation permanente attendue fin 2025/début 2026.

