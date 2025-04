Amoéba: le titre se distingue, KBC initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - L'action Amoéba progresse de presque 4% lundi matin à la Bourse de Paris où la greentech profite, outre le regain d'optimisme du marché, d'une note de KBC Securities dans laquelle le courtier belge initie la valeur à l'achat.



Autour de 11h00, le titre du spécialiste des solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation des amibes gagne 3,8%, contre un gain de l'ordre de 2% au même instant pour l'indice CAC All Shares.



Soulignant qu'Amoéba est la seule entreprise au monde capable de nourrir et de cultiver des amibes, KBC dit s'attendre à ce que les résultats de la société atteignent l'équilibre en 2027, à la faveur de sa forte croissance sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes, à faibles marges, mais de taille considérable, mais aussi sur celui des cosmétiques, de plus petite taille mais avec des marges plus élevées.



'S'il est vrai que l'entreprise consomme toujours du cash, nous considérons qu'il s'agit d'une valeur de croissance intéressante affichant une valorisation attractive', ajoute le courtier.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 85% par rapport au cours de Bourse de vendredi soir.





Valeurs associées AMOEBA 0,9591 EUR Euronext Paris +3,13%