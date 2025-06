Amoéba : Avancées majeures sur la voie de la commercialisation

Finalisation d’un accord de distribution avec Koppert

Suite aux discussions initiées en décembre 2024, Amoéba et Koppert ont finalisé leur partenariat via la signature d’un accord de distribution exclusif pour une période de 5 ans. Selon cet accord, dont le lancement est prévu début 2026, et qui concerne le traitement des vignes et des cultures maraîchères en serre et en plein champ, dans 18 pays européens (dont notamment la France, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne) et aux Etats-Unis, Koppert distribuera la solution biofongicide développée par Amoéba sous sa propre marque.

La production de cette solution sera en partie réalisée à Chassieu, sur le site d’Amoéba, et en partie externalisée, conformément à la stratégie.

De plus, les deux sociétés envisagent le codéveloppement de nouvelles solutions, en s’appuyant sur une combinaison de leurs gammes de produits, pour les cultures couvertes par cet accord. Une collaboration pour un lancement sur le marché brésilien est également envisagée.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation Achat et notre objectif de cours de 2,4€ (la hausse du nombre de titres étant neutralisée par la modification des conditions de marché).