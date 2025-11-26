AMOEBA : Amoéba rappelle l'organisation d'une visioconférence ouverte à tous le lundi 1er décembre 2025 à 18h

Chassieu (France), le 26 novembre 2025 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, rappelle l'organisation d'une visioconférence ouverte à tous les investisseurs, le lundi 1 er décembre 2025 à 18h.

Benoît VILLERS et Jean-François DOUCET, respectivement Président du Conseil d'administration et Directeur général d'Amoéba, reviendront sur les avancées majeures d'Amoéba obtenues durant les derniers mois, tant sur le plan réglementaire (approbation de la substance active de biocontrôle en Europe et autorisation de mise sur le marché obtenue pour AXPERA aux États-Unis) que commercial (signatures d'un accord avec Koppert et Metron Technology, ainsi que d'un protocole d'accord avec Syngenta portant sur les céréales et les cultures de plein champ, en Europe et au Royaume-Uni [1] ), et présenteront la stratégie de la société pour 2026 . Ils répondront également aux questions des investisseurs dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées.

La conférence inclura une session de questions/réponses.

Vous pouvez dès à présent transmettre vos questions à amoeba@actus.fr

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société capable d'exploiter à l'échelle industrielle tout le potentiel de l'amibe Willaertia et de la cultiver dans des volumes suffisants afin de proposer des solutions biologiques constituant une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et les démarches réglementaires nécessaires sont en cours dans plusieurs pays d'Europe. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. Les homologations du produit sont attendues dans les prochains mois.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com

[1] Voir le communiqué de presse du 18 novembre 2025 .