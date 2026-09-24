AMOEBA : Amoéba lance une levée de fonds en deux temps qui devrait constituer son dernier appel au marché avant l'autonomie financière

Communiqué de presse

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, au sein ou en destination des É tats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre informatif.

Augmentation de capital par voie de placement privé auprès de catégories de personnes via la constitution accélérée d'un livre d'ordres ( Accelerated Book Building ) : Montant visé de l'ordre de 6 M€ ; Engagements de souscription pour un total de 3,9 M€ ; Prix de souscription par action : 0,416 € ; Clôture de l'Offre : le 25 septembre 2026 avant l'ouverture des marchés, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation ; Éligibilité de l'offre aux dispositifs 150-0 B ter du CGI et aux FIP et FCPI.

Augmentation de capital ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), par émission d'actions à bons de souscriptions d'actions (ABSA) : Montant visé de l'ordre de 9,6 M€ ; Prix de souscription par ABSA : 0,416 € ; Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 4 actions existantes ; Période de souscription des Actions Nouvelles : du 8 octobre 2026 au 23 octobre 2026 inclus ; Offre éligible aux principaux dispositifs fiscaux : PEA, PEA PME-ETI, FIP, FCPI, Article 150-0 B ter et IR-PME.



Chassieu (France), le 24 septembre 2026 – 18h - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds en deux temps, sous la forme d'un placement privé suivie d'une augmentation de capital ouverte à tous .

Cette double levée de fonds, dont le produit brut pourrait s'élever à plus de 15 M€ [1] doit permettre de couvrir les besoins de financement de la Société au cours des 12 prochains mois. Au-delà, la monétisation de l'actif cosmétique Willa TM attendue en 2027 doit permettre à Amoéba de disposer des ressources financières complémentaires suffisantes jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière. Comme annoncé ce jour, dans le cadre de sa Vision 2030, la Société vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 M€ avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% à cette échéance. Au-delà, sur la base du plan de développement de ses activités, la Société a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires dès 2032, soit 80 M€, et de presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires (voir communiqué dédié diffusé ce jour).

Modalités de l'augmentation de capital par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés via la constitution accélérée d'un livre d'ordres ( Accelerated Book Building )

L'opération s'effectuera par voie de placement privé (le « Placement Privé ») réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres ( Accelerated Book Building ), à l'issue duquel seront déterminés le nombre d'actions nouvelles émises au prix de 0,416 € correspondant à une décote de 19,83% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la Société pondérée par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse jusqu'au 23 septembre 2026 inclus, s'établissant à 0,5189 €.

Cette opération est réalisée sur le fondement de la 10 ème résolution de l'assemblée générale mixte du 3 avril 2026.

La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 25 septembre 2026, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat de l'Opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011051598 - ALMIB.

En cas de réalisation de cette opération à hauteur de 6 M€, la dilution induite pour les actionnaires ne participant pas à l'opération serait de 18,53%.

À la date du présent communiqué, 4 investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire des actions nouvelles pour un montant cumulé de l'ordre 4,9 M€. Au titre de ces engagements, ces investisseurs percevront une commission égale à 10% du montant de leur souscription, soit un montant total (hors taxes) de 0,49 M€ prélevé sur le produit brut de l'Offre.

Le Placement Privé n'est pas soumis à un prospectus nécessitant l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »). Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le document d'enregistrement universel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet ( https://amoeba-nature.com/investisseur/ ).

Les principaux risques propres au Placement Privé sont les suivants :

Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles.

En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement.

Des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation du Placement Privé et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société.

Au regard des utilisations des produits de l'émission prévus dans le cadre du présent Placement Privé, la Société dispose d'une marge de manœuvre quant à l'utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d'une manière à laquelle les actionnaires pourraient ne pas adhérer ou qui n'augmenteraient pas à court terme la valeur de leur investissement.

La Société n'a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.

En cas de nouvel appel au marché par la Société, postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital, il en résulterait une dilution complémentaire pour les investisseurs.

Modalités indicatives de l'augmentation de capital ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), par émission d'actions à bons de souscriptions d'actions (ABSA)

Le nombre d'ABSA émis et le montant de la levée de fonds potentiel seront déterminés sur la base du nombre d'actions en circulation à l'issue de l'ABB annoncé ce jour. Un communiqué de presse ultérieur précisera ces caractéristiques détaillées.

Afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants et de potentiels nouveaux investisseurs professionnels ou particuliers à ce qui devrait être l'ultime opération de financement par appel au marché, chaque actionnaire d'Amoéba se verra attribuer gratuitement, le 6 octobre 2026, 1 DPS pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026 (l' « Augmentation de Capital »).

4 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à bon de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,416 € / action du 8 octobre au 23 octobre inclus. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des DPS émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 9,6 M€ (avant mise en œuvre éventuelle de la clause d'extension).

A chaque action nouvelle émise sera attaché gratuitement un bon de souscription d'actions (BSA). 1 BSA permettra de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 0,65 € jusqu'au 31 décembre 2028. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des BSA émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 15,0 M€.

Cette émission est réalisée sur le fondement de la 13 ème résolution de l'assemblée générale mixte du 3 avril 2026.

Cette opération fera l'objet d'engagements de souscription de façon à couvrir au moins 75% du montant visé avant son lancement et fera l'objet de la rédaction d'un Document d'Information établi conformément à l'annexe IX du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 tel que modifié.

Calendrier indicatif

24-sept-26 Diffusion du communiqué de presse relatif aux modalités définitives de l'augmentation de capital par placement privé (ABB)

Ouverture de la période de souscription 25-sept-26 Clôture de la période de souscription

Diffusion du communiqué de presse relatif aux résultats de l'augmentation de capital par placement privé (ABB) 29-sept-26 Règlement/Livraison et constatation de l'augmentation de capital

Cotation des Actions Nouvelles sur Euronext Growth 02-oct-26 Diffusion du communiqué de presse relatif aux modalités définitives de l'augmentation de capital avec maintien du DPS par émission d'ABSA 05-oct-26 Journée comptable à l'issue de laquelle les porteurs d'actions existantes enregistrées sur leurs comptes titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription 06-oct-26 Détachement et début de négociation de DPS 07-oct-26 Record Date 08-oct-26 Ouverture de la période de souscription

Début de la période d'exercice des DPS 21-oct-26 Fin de la période négociation des DPS 23-oct-26 Clôture de la période de souscription 27-oct-26 Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l'augmentation de capital 29-oct-26 Règlement-livraison de l'opération et constatation de l'augmentation de capital

Cotation des Actions Nouvelles sur Euronext Growth

Admission des BSA sur Euronext Growth 31-dec-28 Fin de la période d'exercice des BSA

À propos d'Amoéba :

Créée en 2010, Amoéba est une greentech basée à Chassieu (Lyon, France) qui a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique à partir de l'exploitation brevetée d'amibes dans les secteurs de la protection des plantes et de la cosmétique.

Disposant d'un savoir-faire unique au monde protégé par de nombreux brevets, Amoéba est aujourd'hui la seule société autorisée à exploiter industriellement l'amibe Willaertia pour des applications en biocontrôle et en cosmétique. À la connaissance de la Société, elle est également la seule entreprise capable d'en assurer la production à l'échelle industrielle dans des volumes compatibles avec des applications commerciales, afin de proposer une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui.

Amoéba se concentre actuellement sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes et sur le marché de la cosmétique. La commercialisation des produits phytosanitaires étant sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales, la Société a mené les démarches réglementaires nécessaires et déposé les dossiers d'homologation en Europe et aux États-Unis. Concernant la substance active, elle a déjà obtenu en 2022 l'approbation aux USA et le rapport positif et définitif de l'EFSA en Europe. L'homologation du produit AXPERA a été obtenue en 2025 pour les Etats-Unis et en 2026 en France, avant d'autres pays européens ciblés.

Concernant l'application cosmétique, cette dernière ne nécessite pas d'approbation préalable d'une autorité compétente en Europe et aux États-Unis. L'ingrédient cosmétique est déjà inscrit sur la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) ouvrant la voie à sa commercialisation dans le monde excepté en Chine où une homologation locale est requise.

Amoéba est une société cotée sur Euronext Growth (ALMIB). La Société est membre du réseau Bpifrance Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com

Contacts :

ACTUS finance & communication Droit Devant Relations investisseurs

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

01 53 67 36 79

amoeba@actus.fr Relations presse financière

Serena BONI

04 72 18 04 92

sboni@actus.fr Relations presse métier et grand public

Laëtitia PINTO

07 64 83 39 85

pinto@droitdevant.fr

Avertissements

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société, ou les résultats de l'industrie, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel la Société évoluera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réelles. La Société décline expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, d'un développement futur ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de valeurs mobilières, et il n'y aura pas de vente de valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (autres que la France) (les « Etats Concernés »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un quelconque Etat Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3 (2) du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

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[1] Hors exercice des BSA attachés aux actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription.