Amneal progresse grâce à l'acquisition de Kashiv BioSciences, qui stimule le développement des biosimilaires et améliore les perspectives

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22 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Amneal Pharmaceuticals AMRX.O augmentent de 3 % à 13,41 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare qu'elle achètera la société américaine Kashiv BioSciences dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 750 millions de dollars, avec jusqu'à 350 millions de dollars supplémentaires liés à des étapes clés

** Kashiv développe des médicaments biosimilaires, des copies proches de médicaments biologiques coûteux, un marché en pleine croissance à mesure que les brevets expirent - AMRX

** La société affirme que l'accord l'aidera à lancer plus de biosimilaires chaque année; elle vise à commercialiser plus de 12 biosimilaires d'ici 2030, avec 20 en cours de développement

** La société déclare un chiffre d'affaires préliminaire de 723 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 715,3 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, de 93 cents à 1,03 $, à 95 cents à 1,05 $

** A la dernière clôture, AMRX a progressé de ~3% depuis le début de l'année