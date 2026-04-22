Amneal Pharma rachète Kashiv BioSciences pour 1,1 milliard de dollars

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Amneal Pharmaceuticals AMRX.O a accepté d'acquérir la société biopharmaceutique Kashiv BioSciences dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur maximale de 1,1 milliard de dollars, ce qui permettra au fabricant de médicaments d'étendre ses activités dans le domaine des biosimilaires.

L'opération créera une plateforme mondiale de biosimilaires entièrement intégrée, a déclaré Amneal mercredi, alors que des brevets représentant plus de 300 milliards de dollars de ventes mondiales de médicaments biologiques devraient expirer au cours de la prochaine décennie.

* Selon l'accord, Amneal paiera 375 millions de dollars en espèces et 375 millions de dollars en actions.

* L'accord comprend jusqu'à 350 millions de dollars de paiements potentiels liés à des étapes réglementaires, d'éventuelles redevances et le financement des activités de Kashiv jusqu'à la clôture de la transaction.

* Kashiv développe et fabrique des médicaments biosimilaires et dispose d'un pipeline de versions copiées de médicaments biologiques.

* Amneal s'attend à ce que l'opération se traduise par des avantages financiers d'une valeur de 400 à 500 millions de dollars grâce à des synergies.

* La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

* Séparément, le fabricant de médicaments du New Jersey a déclaré des revenus préliminaires de 723 millions de dollars pour le premier trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 715,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Il a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour 2026 à 95 cents à 1,05 $, par rapport à ses prévisions précédentes de 93 cents à 1,03 $.

* Les actions d'Amneal étaient en hausse de 3 % dans les échanges avant bourse.