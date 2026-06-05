Amneal Pharma en hausse après que son médicament contre la maladie de Parkinson a démontré son efficacité lors d'une étude de phase avancée

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5 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Amneal Pharmaceuticals AMRX.O ont progressé de 2,3 % à 13,83 dollars avant l'ouverture du marché

** AMRX indique que les données intermédiaires d'une étude de phase avancée ont montré que son traitement contre la maladie de Parkinson, Crexont, améliorait le contrôle des symptômes chez les patients passant d'autres traitements

** Après six semaines, l'étude menée auprès de 214 patients a montré que Crexont aidait les patients à passer plus de temps avec des symptômes bien contrôlés et moins de temps avec une réapparition des symptômes, quel que soit le traitement antérieur

** Les patients passant d'un traitement standard ont gagné plus de trois heures supplémentaires par jour de symptômes bien contrôlés - AMRX

** L'étude a également montré des améliorations de la fonction motrice

** Les effets secondaires comprenaient des vertiges, des chutes, des nausées et une dyskinésie, selon la société

** La société ajoute que les patients participant à l'étude en cours seront suivis pendant 12 mois supplémentaires, et que des résultats supplémentaires sont attendus plus tard dans l'année

** Crexont est une formulation à libération prolongée de carbidopa/lévodopa, un traitement standard de la maladie de Parkinson

** La FDA américaine a approuvé Crexont en août 2024 pour la maladie de Parkinson

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 7,3 % depuis le début de l'année