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Amkor collabore avec AMD dans le domaine des techniques d'encapsulation de pointe après avoir acquis de nouveaux terrains en Arizona
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 20:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Amkor Technology AMKR.O collabore avec Advanced Micro Devices AMD.O pour le conditionnement des puces AMD, a annoncé Amkor jeudi.

En début de semaine, Amkor a déclaré avoir acquis 67 acres supplémentaires de terrain en Arizona, à proximité d'une parcelle de 104 acres où l'entreprise développe un nouveau campus sur lequel elle prévoit de démarrer la production en 2028.

Les puces modernes pour centres de données, telles que celles d'AMD et de Nvidia NVDA.O , se composent de plusieurs puces assemblées, et ces étapes d'assemblage sont devenues un goulot d'étranglement majeur dans la production de puces. Amkor était autrefois spécialisée dans l'assemblage de puces moins complexes, mais s'efforce désormais de se tourner vers des versions plus avancées de cette technologie, notamment grâce à un partenariat avec Taiwan Semiconductor Manufacturing dans le cadre duquel Amkor utilisera certaines technologies de TSMC dans une usine en Arizona afin de proposer certaines des technologies plus anciennes de TSMC à leurs clients communs. Alors qu'Amkor avait déjà annoncé son intention de collaborer avec Nvidia et Apple AAPL.O dans son usine de l'Arizona, le directeur général d'Amkor, Kevin Engel, a déclaré à Reuters que la société travaillait également avec AMD.

"Nous progressons dans la chaîne de valeur", a déclaré M. Engel. "Nous sommes davantage intégrés aux clients, ce qui modifie véritablement la dynamique et nous permet de tirer davantage de valeur de nos services."

Lors d'un événement destiné aux investisseurs jeudi, Amkor a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 8,5 et 9,5 milliards de dollars d'ici 2028 et à 11 milliards de dollars d'ici 2030.

Le chiffre médian de 9 milliards de dollars pour 2028 était légèrement inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 9,1 milliards de dollars, selon les données de LSEG. L'action Amkor a reculé de 2,6% après l'annonce de ces prévisions.

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AMKOR TECHNOLOGY
66,1500 USD NASDAQ -3,42%
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NVIDIA
220,1600 USD NASDAQ -1,48%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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