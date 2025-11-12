 Aller au contenu principal
Amkor augmente son dividende trimestriel ; les actions progressent
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions d'Amkor Technology AMKR.O augmentent de près de 1,8 % à environ 34,9 $

** La société de Tempe-Arizona, spécialisée dans les services d'emballage et de test de semi-conducteurs, augmente son dividende trimestriel à 8,35 cents par action, contre 8,27 cents par action

** La société indique que le dividende sera payable le 23 décembre aux actionnaires inscrits au registre le 3 décembre

** Six des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", six comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 32 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 35,3 % depuis le début de l'année

