Amiral Gestion recrute un responsable distribution France

Amiral Gestion vient de recruter Charles Perronnet en tant que responsable distribution France. Rattaché à Ugo Emrinian, le directeur du développement, l’intéressé renforce l'équipe dédiée au développement de la clientèle intermédiée, d’ores et déjà composée de Nicolas Mouttet et Sandrine Melendez. Charles Perronnet se concentrera plus spécifiquement sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes-Franche Comté.

Charles Perronnet était précédemment responsable commercial chez Vie Plus, depuis 2023. Il avait débuté sa carrière en 2016 chez Axa en tant que chargé de clientèle / ingénieur patrimonial, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2019. Il a ensuite évolué au sein du groupe comme responsable commercial région Auvergne-Rhône-Alpes d’Axa Thema de 2019 à 2023.

Les conseillers en gestion de patrimoine représentent un segment historique pour Amiral Gestion, à qui la société vend aujourd’hui les onze stratégies de sa gamme Sextant. La société gérait 4,1 milliards d’euros au 31 mars 2026.

L'Agefi