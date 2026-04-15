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Amiral Gestion recrute Charles Perronnet à la distribution France
information fournie par AOF 15/04/2026 à 14:38

(AOF) - Amiral Gestion annonce le recrutement de Charles Perronnet en tant que responsable distribution France. Rattaché à Ugo Emrinian, il rejoint l'équipe dédiée au développement de la clientèle intermédiée, déjà composée de Nicolas Mouttet et Sandrine Melendez. Il sera plus particulièrement en charge des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté.

"Son expérience et sa connaissance approfondie de la clientèle CGP vont nous permettre de renforcer notre maillage commercial et de poursuivre notre dynamique de croissance auprès de cette clientèle stratégique pour le développement global d'Amiral Gestion", déclare Ugo Emrinian, directeur du développement d'Amiral Gestion.

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