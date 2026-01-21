 Aller au contenu principal
Amiral Gestion passe sous les 5% des votes d'Aubay
21/01/2026

Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 janvier 2026, le seuil de 5% des droits de vote d'Aubay, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 956 351 actions Aubay représentant autant de droits de vote, soit 7,51% du capital et 4,99% des droits de vote de ce groupe de services informatiques.

