Amiral Gestion passe sous les 5% des votes d'Aubay
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 11:30
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 956 351 actions Aubay représentant autant de droits de vote, soit 7,51% du capital et 4,99% des droits de vote de ce groupe de services informatiques.
Valeurs associées
|56,200 EUR
|Euronext Paris
|+0,36%
