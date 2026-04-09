Amiral Gestion : Mehdi Huet renforce l'équipe Actions Monde

(AOF) - Amiral Gestion annonce le recrutement de Mehdi Huet au sein de son équipe Actions Internationales. Il vient ainsi renforcer l’équipe dédiée au fonds Sextant Quality Focus aux côtés de Vincent Mercadier et Alexandre Fossorier. Mehdi Huet occupera le poste d'analyste-gérant Actions Monde. Il contribuera à l'analyse et à la sélection de valeurs de qualité à l'échelle internationale.

Avant de rejoindre Amiral Gestion, Mehdi Huet a exercé en tant qu'analyste actions au sein de Tikehau Capital (2019-2023) puis Comgest (2023-2025).

Il a ensuite exercé chez Comgest (2023-2025) comme analyste-gérant au sein de l'équipe Actions Européennes, avec une couverture généraliste de sociétés dans les secteurs de la technologie, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Mehdi Huet est diplômé du programme Grande École d'HEC Paris (2019).

Chez Tikehau Capital, il a collaboré pendant deux ans avec Vincent Mercadier - qui a rejoint Amiral Gestion en 2022 - sur une stratégie aux caractéristiques proches de celles du fonds Sextant Quality Focus, lancé en novembre 2022.