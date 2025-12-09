 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 110,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés

Amiral Gestion lève 233 millions d’euros pour son fonds infrastructures vertes
information fournie par Agefi Asset Management  09/12/2025 à 08:15

Amiral Gestion clôture son premier fonds de dette bridge non cotée, dédié aux infrastructures vertes, avec 233 millions d’euros. Le fonds ACS Debt Fund I vise à financer le déploiement d’actifs de production d'énergies renouvelables et de toute infrastructure permettant de réduire les émissions de CO 2 sur l’ensemble des segments de l'économie.

Cette stratégie est portée par Benoît Forgues et Jérôme Percepied qui bénéficient de plus de quinze ans d’expérience en moyenne, dont plus de dix en commun, dans les métiers de l’investissement et du financement d’infrastructures vertes. L’équipe de gestion est également composée de Clément Huvé, investment manager et est accompagnée par un conseiller senior, Christian Egal, qui apporte ses 35 années d’expérience dans le développement d’infrastructures énergétiques en France et en Europe à des postes de direction générale chez EDF Energies Renouvelables et plus récemment Voltalia et Qair.

Plus des deux tiers des actifs sont déjà investis, avec une diversification géographique en Europe et sur les différents segments d’actifs visés.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'indice de référence des actions allemandes DAX
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed et d'autres banques centrales
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:36 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note pratiquement stable mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et donner des indications sur l'économie ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp renoue avec les bénéfices mais prévoit une douloureuse restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.12.2025 08:20 

    Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a pu dégager un bénéfice net en 2024/2025 après deux pertes annuelles grâce à des effets ponctuels, mais le groupe en crise se prépare à retomber dans le rouge notamment face à la restructuration de sa branche acier. ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis
    Stellantis et Bolt s'associent sur un projet de véhicules autonomes
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:20 

    Stellantis a annoncé mardi un partenariat avec l'entreprise estonienne de mobilité partagée Bolt pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe. Les essais débuteront dans ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:19 

    * RENAULT GROUP RENA.PA et Ford F.N ont annoncé mardi un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, avec pour commencer la production en France par Renault de deux citadines électriques abordables pour la marque américaine afin de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank