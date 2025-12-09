Amiral Gestion lève 233 millions d’euros pour son fonds infrastructures vertes

Amiral Gestion clôture son premier fonds de dette bridge non cotée, dédié aux infrastructures vertes, avec 233 millions d’euros. Le fonds ACS Debt Fund I vise à financer le déploiement d’actifs de production d'énergies renouvelables et de toute infrastructure permettant de réduire les émissions de CO 2 sur l’ensemble des segments de l'économie.

Cette stratégie est portée par Benoît Forgues et Jérôme Percepied qui bénéficient de plus de quinze ans d’expérience en moyenne, dont plus de dix en commun, dans les métiers de l’investissement et du financement d’infrastructures vertes. L’équipe de gestion est également composée de Clément Huvé, investment manager et est accompagnée par un conseiller senior, Christian Egal, qui apporte ses 35 années d’expérience dans le développement d’infrastructures énergétiques en France et en Europe à des postes de direction générale chez EDF Energies Renouvelables et plus récemment Voltalia et Qair.

Plus des deux tiers des actifs sont déjà investis, avec une diversification géographique en Europe et sur les différents segments d’actifs visés.

L'Agefi