Amiral Gestion : deux arrivées au pôle obligataire

(AOF) - Amiral Gestion annonce l’arrivée d’Olivier Becker en tant que responsable de la gestion obligataire et de Fabien Labrousse en qualité de gérant obligataire. Olivier Becker et Fabien Labrousse prennent en charge la gestion des fonds obligataires de la société, Sextant Bond Picking et Sextant 2027, ainsi que des poches obligataires du fonds diversifié Sextant Grand Large et des fonds dédiés diversifiés. L’équipe sera complétée par l’arrivée de deux nouveaux gérants aux profils complémentaires dans les prochaines semaines.

Olivier Becker commence sa carrière en 2000 chez Accenture comme consultant en stratégie pour les banques d'investissement, avant de rejoindre Oddo Securities en 2006 en tant qu'analyste actions sell-side. En 2012, il devient gérant obligataire chez Oddo BHF AM et prend la responsabilité des équipes high yield et convertibles en 2018.

Entre 2022 et 2024, Olivier Becker a occupé le poste de gérant high yield chez Corum Butler. Il a rejoint Amiral Gestion en juin 2024 pour piloter le développement et la gestion de l'expertise obligataire de la société.

Fabien Labrousse, titulaire d'un DESS de stratégies financières et d'épargne collective, a commencé sa carrière en 2001 chez Cyril Finance en tant que gérant actions midcap et santé. En 2004, il rejoint Schelcher Prince Gestion, où il évolue pendant 20 ans en tant que gérant senior absolute return et multi-stratégies obligataires. En juillet 2024, il a intégré l'équipe obligataire d'Amiral Gestion.