 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,00
-0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amiral Gestion dépasse les 5% du capital de Lectra
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 15:03

Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 30 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Lectra, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 913 540 actions Lectra, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société de solutions numériques pour les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.

Valeurs associées

LECTRA
22,8500 EUR Euronext Paris +0,44%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank