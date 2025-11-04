Amiral Gestion dépasse les 5% du capital de Lectra
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 15:03
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 1 913 540 actions Lectra, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société de solutions numériques pour les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.
Valeurs associées
|22,8500 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
A lire aussi
-
Prime de Noël : le gouvernement veut limiter son attribution aux familles avec enfants, LFI s'insurge
"Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale", a souligné le ministre du Travail. Attribuée actuellement à l'ensemble des bénéficiaires du RSA, la prime de Noël pourrait bientôt être réservée aux seuls allocataires ... Lire la suite
-
Neuf hommes soupçonnés d'être à l'origine d'un naufrage qui avait causé la mort de sept migrants afghans en 2023 dans la Manche sont jugés depuis mardi à Paris, un procès qui doit permettre de disséquer les rouages des réseaux de passeurs clandestins. Dans ce dossier ... Lire la suite
-
Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 128 E après la publication des chiffres trimestriels. Le chiffre d'affaires a atteint 948 MEURe au 3ème trimestre, soit -2,1% et +3,1% à tcc. avec la Microbiologie à +2,2% ... Lire la suite
-
Uber Technologies UBER.N a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation en-dessous des attentes au troisième trimestre, citant des coûts juridiques et réglementaires, bien que ses prévisions de réservations brutes pour le quatrième trimestre ont dépassé les prévisions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer