AMI-La start-up de Yann LeCun lève $1,03 md pour développer une approche alternative de l'IA

par Katie Paul et Anhata Rooprai

Advanced Machine Intelligence (AMI), la start-up fondée par Yann LeCun, ancien directeur scientifique en intelligence artificielle (IA) chez Meta Platforms, a annoncé mardi avoir levé 1,03 milliard de dollars (884,04 millions d'euros) sur la base d'une valorisation pré-financement de 3,5 milliards de dollars, dans le but de commercialiser des systèmes d'IA axés sur le raisonnement, la planification et les "modèles mondiaux".

Ce financement positionne l'entreprise comme un test de la conviction de Yann LeCun selon laquelle les grands modèles de langage (LLM) actuels ne parviennent pas à atteindre le niveau de raisonnement et d'autonomie des humains.

Le tour de table a été co-dirigé par Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital et Bezos Expeditions.

Dans le même temps, Meta META.O a intensifié ses efforts dans le développement des LLM. En juin 2025, l'entreprise a réorganisé ses activités dans le domaine de l'IA au sein d'une division appelée Meta Superintelligence Labs, dirigée par l'ancien directeur général de Scale AI, Alexandr Wang.

Yann LeCun a rejoint Meta en 2013 pour fonder Facebook AI Research, plus tard connu sous le nom de FAIR, et est devenu une figure de proue du groupe dans le domaine de l'IA avant de le quitter à la fin de l'année 2025.

Dans une interview accordée à Reuters, Yann LeCun a déclaré qu'AMI avait pour objectif de créer des systèmes capables de raisonner et de planifier dans des contextes réels complexes. Il a ajouté que les approches actuelles de l'IA basées sur la prédiction du mot ou du pixel suivant ne permettraient pas à elles seules de produire des agents intelligents dotés de capacités étendues.

Les clients cibles à court terme de l'entreprise sont les organisations qui exploitent des systèmes complexes, notamment les fabricants, les constructeurs automobiles, les entreprises aérospatiales, les sociétés biomédicales et les groupes pharmaceutiques.

Yann LeCun a déclaré qu'AMI souhaitait devenir le principal fournisseur de systèmes intelligents, quelle que soit l'application.

Avec le temps, a-t-il ajouté, cette technologie pourrait également soutenir des applications grand public. "Les consommateurs pourraient interagir avec un robot domestique. Un robot domestique doit disposer d'un certain niveau de bon sens pour vraiment comprendre le monde physique", a-t-il déclaré.

Yann LeCun a ajouté qu'il était également en discussions avec Meta au sujet d'un éventuel déploiement de cette technologie dans ses lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

"C'est probablement l'une des applications potentielles à court terme."

(Rédigé par Katie Paul à New York et Anhata Rooprai à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)