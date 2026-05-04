Amgen va investir 300 millions de dollars supplémentaires pour renforcer sa présence industrielle aux États-Unis

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Amgen AMGN.O a annoncé lundi qu'elle allait investir 300 millions de dollars supplémentaires à Porto Rico afin d'étendre son réseau de production aux États-Unis.

Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux ont intensifié leur production dans le pays en réponse aux droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui pourraient atteindre 100 % sur les médicaments de marque importés.

* Amgen a déclaré que cet investissement permettra d'agrandir son site de fabrication de produits biologiques situé à Juncos, à Porto Rico, qui distribue des médicaments dans plus de 60 pays.

* Cet investissement s'ajoute à ceux de 650 millions de dollars déjà annoncés l'année dernière par le laboratoire pharmaceutique à Porto Rico, qui devraient créer 750 emplois.

* En avril, Trump a signé un décret exécutif imposant des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque importés aux États-Unis, à moins que les fabricants n'acceptent les accords gouvernementaux sur la tarification des médicaments ou ne s'engagent à fabriquer leurs produits sur le territoire américain.

* Au cours de l'année écoulée, Amgen a annoncé des investissements prévus, notamment 900 millions de dollars dans l'Ohio, et 600 millions de dollars dans un centre de science et d'innovation en Californie. L'entreprise a également investi plus de 1,5 milliard de dollars en Caroline du Nord.