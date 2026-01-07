Amgen s'offre Dark Blue Therapeutics pour 840 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 11:13
Avec cette opération, Amgen va intégrer à son portefeuille une petite molécule expérimentale capable de cibler et de dégrader deux protéines responsables de types spécifiques de leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à progression rapide.
Les données précliniques ont révélé une activité anticancéreuse prometteuse ainsi qu'une différenciation mécanique par rapport aux thérapies actuellement disponibles. Les résultats justifient une utilisation de cette petite molécule en monothérapie ou en combinaison pour surmonter la résistance au traitement et améliorer la durée de la rémission.
Pour Jay Bradner, vice-président exécutif de la recherche et du développement chez Amgen : "Cette acquisition complète et étend nos recherches dans la dégradation ciblée des protéines et les traitements contre la leucémie, renforçant notre stratégie d'investissement précoce dans les médicaments émergents pour de nouvelles cibles thérapeutiques".
Valeurs associées
|330,1700 USD
|NASDAQ
|+2,95%
