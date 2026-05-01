Amgen recule en raison des inquiétudes liées à un litige fiscal avec l'IRS

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1er mai -

** L'action Amgen AMGN.O recule de 6,1% à 325,17 dollars

** Le laboratoire pharmaceutique a déclaré jeudi soir lors de la présentation de ses résultats qu'il avait reçu en avril un projet d'avis d'ajustement proposé (NOPA) de la part de l'Internal Revenue Service (IRS) américain pour les exercices fiscaux 2016-2018

** A ajouté que la NOPA "concernant des ajustements significatifs principalement liés à la répartition des bénéfices entre les États-Unis et Porto Rico" pourrait avoir une incidence sur ses états financiers

** AMGN risque une dette potentielle de 10,7 milliards de dollars dans le cadre d’un autre litige fiscal portant sur la période 2010-2015, pour lequel aucune décision n’est attendue avant le second semestre 2026, selon Raymond James

** "Si Amgen perdait le procès en cours ou concluait un accord à l'amiable, une autre dette potentielle de plusieurs milliards de dollars serait probablement à prévoir pour les exercices 2016-2018, sans compter que l'IRS pourrait continuer à contrôler les années plus récentes" - Christopher Raymond, analyste

** L'analyste a souligné que tout versement pourrait réduire la capacité de l'entreprise à réaliser des acquisitions et à conclure des transactions

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 0,6% depuis le début de l'année