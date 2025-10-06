Amgen lance son programme AmgenNow avec Repatha
'Cela fait suite à des résultats démontrant que Repatha réduit significativement le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs chez les personnes sans antécédents de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral', précise le groupe de santé.
Par ce programme, Repatha sera disponible pour tous les patients américains à un prix mensuel de 239 dollars, soit près de 60% de moins que le prix catalogue actuel aux Etats-Unis. Il s'agira aussi du prix le plus bas parmi les pays du G-7.
À compter de ce jour, AmgenNow sera disponible pour tous les patients de Repatha, y compris ceux qui participent à des programmes gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid. Le groupe prévoit aussi de rendre AmgenNow accessible via le site Web TrumpRx.
