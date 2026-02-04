Amgen grimpe en flèche après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Amgen
AMGN.O augmentent de 1,5 % à 343,58 $ avant la mise sur le marché ** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 21,60 et 23 dollars , supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 22,09 dollars - données compilées par LSEG
** AMGN annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 5,29 $/shr contre une estimation de 4,73 $/shr
** "Bien que nous soyons encouragés par la forte performance de plusieurs produits, y compris Prolia, Evenity, Repatha, et Vectibix, le résultat a également été aidé par environ 250 millions de dollars de stocks accumulés au quatrième trimestre dans l'ensemble du portefeuille" - Matt Phipps, analyste chez William Blair
** Le chiffre d'affaires trimestriel de 9,9 milliards de dollars dépasse les prévisions des analystes qui tablaient sur 9,5 milliards de dollars
** Les actions ont augmenté de 3,5 % en 2025
