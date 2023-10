Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amgen: en hausse, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la bourse de New York profitant de l'analyse positive de Wells Fargo. Le bureau d'analyse réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Amgen, tout en relevant son objectif de cours de 265 à 320 dollars, expliquant que le pipeline émergent du groupe pharmaceutique lui donne plus de confiance dans sa croissance à long terme.



'L'accord pour l'acquisition d'Horizon Therapeutics et l'effet relutif qui en découle pourraient aider à soutenir la croissance à court terme de la société', estime le broker, qui voit aussi de nombreux catalyseurs qui en font un dossier plus net pour 2024.





