Amgen en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street
03/02/2026 à 22:26

3 février - ** Les actions d'Amgen AMGN.O ont augmenté de 1,7 % à 343,99 $ dans les échanges après les heures de bureau

** AMGN annonce des revenus trimestriels en hausse de 9% par rapport à l'année précédente à 9,9 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 9,5 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre s'élève à 5,29 dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 4,73 dollars

** Amgen prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 21,60 à 23,00 dollars, alors que Wall Street l'estime à 22,09 dollars par action

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 37 et 38,4 milliards de dollars, avec un point médian bien supérieur aux prévisions des analystes (37,1 milliards de dollars)

** L'action a augmenté de 3,5 % en 2025

