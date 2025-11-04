Amgen devrait enregistrer une baisse de 10 % de son bénéfice par action d'une année sur l'autre ; les investisseurs s'intéressent à l'étude MariTide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.)

4 novembre - ** Les actions d'Amgen AMGN.O en hausse de 0,5% mardi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche

** Le fabricant de médicaments devrait afficher un BPA ajusté de 5,01 $, soit une baisse de 10,1 % par rapport au T3 2024, sur un chiffre d'affaires de 8,97 milliards de dollars, contre 8,50 milliards de dollars au trimestre précédent, selon les données du LSEG

** La société a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, selon LSEG ** Le 25 septembre, le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane de 100 % sur les importations de médicaments brevetés; la société américaine AMGN prévoit d'investir dans des installations de fabrication et de R&D nouvelles et existantes en Ohio, en Caroline du Nord, en Californie et à Porto Rico, et de les agrandir ** Les actions d'AMGN ont chuté de 5,1% le 6 août après que la hausse des bénéfices ait été compensée par des dépenses d'exploitation plus élevées , dues en partie au développement de son médicament expérimental à longue durée d'action contre l'obésité MariTide; la société a déclaré qu'elle attendait des données de deux études clés de phase intermédiaire au 4ème trimestre

** Parmi les 34 analystes couvrant AMGN, 16 estiment que l'action est "achetée" ou plus forte, 15 disent "conserver", 2 "vendre" et 1 "vendre fortement" complètent les recommandations; PT médian de 315 $ en baisse de 2,5 % par rapport à il y a 3 mois

** Les options AMGN impliquent un mouvement de 4,4 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; c'est inférieur au mouvement de 5,0 % que l'action a enregistré le lendemain des résultats au cours des 8 derniers trimestres, selon Trade Alert

** Le titre AMGN a progressé de 14,3 % depuis le début de l'année, contre 10,8 % pour le Dow Jones .DJI et 21,8 % pour le Nasdaq .IXIC au cours de la même période