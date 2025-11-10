Amgen dévoile des résultats encourageants pour son produit Repatha

(AOF) - Amgen a publié les résultats détaillés d’un essai clinique de phase 3 sur son produit Repatha. Ce dernier permet une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des événements cardiovasculaires majeurs indésirables (MACE) chez des adultes à haut risque n’ayant jamais eu de crise cardiaque ni d’AVC, lorsqu’il est ajouté aux statines ou à d’autres traitements visant à réduire le cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité).

L'étude portant sur plus de 12 000 patients a révélé une réduction relative de 25% du risque combiné de décès par maladie coronarienne, de crise cardiaque ou d'AVC ischémique. En outre, une réduction de 19% a été observée d'un critère composite élargi incluant toute revascularisation artérielle motivée par une ischémie. Enfin, le produit permet une réduction de 36% du risque de crise cardiaque.

