AMG annonce l’exécution partielle par SVL de sa garantie relative au prêt de 32,19 M€

AMG informe le marché avoir reçu en date du 5 mars 2024, une demande d’exécution partielle de la garantie de Strategos Ventures Ltd. ("SVL") se rapportant à l’opération de refinancement du 22 juillet 2022, SVL ayant prêté à AMG un montant de 32,19 M€.

AMG informe le marché de la demande d’exécution partielle par SVL de sa garantie à hauteur de 49% des parts du Fonds OSEAD pour un montant de 18,9M€ qui s'imputera en totalité sur le nominal ramenant ce dernier à 13,29 M€. À la suite de ce transfert, la participation indirecte d'AMG dans CMT sera de 18,89%. La Société tient à préciser qu’un pacte d’actionnaires relatif à la gestion de l’actif sous-jacent par AMG a été convenu.

Luc Gérard Nyafe, Président du Conseil d'Administration a déclaré :

« Grâce aux négociations ayant conduit à une exécution partielle et non totale de la garantie comme le permettaient les accords, AMG poursuit son développement tout en faisant face à ses obligations contractuelles. Conscient de l’endettement significatif du groupe, l'amélioration de sa structure financière et de son désendettement sont prioritaires. Les objectifs fixés au management d’optimiser les performances opérationnelles en vue de maintenir un chiffre d'affaires, à périmètre constant, proche des 90 M€ reflètent nos attentes de croissance. »