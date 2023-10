AMF: Sébastien Raspiller (ex-DGT) nouveau secrétaire général

(AOF) - Sur décision de la présidente de l’Autorité des marchés financiers Sébastien Raspiller prendra les fonctions de secrétaire général de l’AMF à compter du 16 octobre 2023. Il remplacera Benoît de Juvigny, qui assurait cette fonction depuis 2012. Diplômé de l’École polytechnique et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae), Sébastien Raspiller, 45 ans, était chef du service Financement de l’économie de la Direction générale du Trésor (DGT), depuis mai 2018.

" J'ai choisi de nommer Sébastien Raspiller secrétaire général de l'AMF pour ses grandes compétences, ses qualités personnelles et managériales, sa connaissance de la régulation et du financement de l'économie, et son expérience européenne ", a déclaré Marie-Anne Barbat-Layani, la présidente de l'AMF. " Elles seront déterminantes pour mettre en œuvre les nouvelles orientations stratégiques de l'AMF et son adaptation aux enjeux majeurs qui sont les nôtres aujourd'hui ".