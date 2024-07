AMF : nouvelle mise en garde contre l'offre frauduleuse d’Immediate Connect

"Ces articles rendent compte de prétendues interviews de célébrités dans une émission télévisée qui auraient par mégarde divulgué la source de leur richesse et vanté les mérites de cette offre", précise le régulateur.

De nombreux épargnants ont signalé auprès de l'AMF avoir découvert cette offre sur Internet ou les réseaux sociaux relayée par des publicités usurpant le nom de personnalités issues de secteurs très variés (dirigeants d'entreprises, journalistes télé, humoristes, chanteurs, sportifs, influenceurs, etc.) et de sites d'information connus mais aussi par de faux articles présentés comme provenant de grands quotidiens nationaux.

(AOF) - L’Autorité des marchés financiers a appelé à nouveau les épargnants à la plus grande vigilance à l’égard de l'offre frauduleuse d’Immediate Connect. Le régulateur continue de recevoir un grand nombre de réclamations d’épargnants liées à cette offre frauduleuse de trading automatisé, sur le Forex ou en crypto-actifs, en raison de l’apparition de nouveaux sites internet "clones". L’AMF avait déjà mis en garde le public le 23 juin 2023 puis, conjointement avec le Parquet de Paris, le 17 novembre 2023.

