AMF: Astrid Milsan secrétaire générale par intérim jusqu'à mi-avril

(AOF) - Astrid Milsan a été nommée secrétaire générale de l’AMF par intérim par décision de la présidente le 21 décembre 2023, en raison de l’empêchement temporaire de Sébastien Raspiller, secrétaire général. Elle est maintenue dans ses fonctions jusqu’au 15 avril 2024, date du retour de Sébastien Raspiller. Secrétaire générale adjointe de l’AMF depuis 2019 en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables, elle exercera d’ici là l’intégralité des fonctions de secrétaire générale.

