AmEx mise sur les dépenses des clients aisés pendant les fêtes de fin d'année pour actualiser ses prévisions pour 2025

American Express AXP.N a relevé mercredi la limite inférieure de ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2025, car ses clients aisés ont fait fi de l'incertitude économique et ont continué à dépenser avant les fêtes de fin d'année.

Les analystes s'attendent à ce qu'AmEx bénéficie des dépenses des clients à haut revenu, en particulier pour les voyages et les achats de luxe, pendant les vacances de Noël, du Black Friday et du Cyber Monday, car les détaillants les attirent avec des réductions.

L'accent mis sur les titulaires de cartes haut de gamme pourrait aider la société de cartes de crédit à faire face à l'incertitude économique tout en s'appropriant une plus grande part des paiements des consommateurs jusqu'à la fin de l'année.

AmEx prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 15,20 et 15,50 dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 15 à 15,50 dollars. Le chiffre d'affaires en 2025 devrait augmenter de 9 % à 10 %, alors que les prévisions précédentes étaient de 8 % à 10 %.

LES DÉPENSES SE MAINTIENNENT

Les consommateurs à revenus élevés n'ont pas encore réduit leurs dépenses, la plupart d'entre eux continuant à planifier leurs vacances et à acheter des articles discrétionnaires coûteux, ce qui protège AmEx du ralentissement général du secteur des paiements.

"La croissance des dépenses des membres de la carte s'est accélérée pour atteindre 8 % sur une base ajustée du taux de change, et nos paramètres de crédit sont restés les meilleurs de leur catégorie", a déclaré le directeur général Stephen Squeri dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'AmEx a bondi de 11 % pour atteindre le chiffre record de 18,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Elle a enregistré un bénéfice de 4,14 dollars par action, contre 3,49 dollars il y a un an.

Bien que certains risques de crédit apparaissent parmi les emprunteurs à faible revenu, les plus grands prêteurs du pays s'accordent à dire que le consommateur américain reste étonnamment résilient.

AmEx est moins exposée au stress, car son activité reste centrée sur les titulaires de cartes ayant les scores FICO les plus élevés, ce qui reflète un risque de crédit minimal.

Les provisions consolidées pour pertes de crédit se sont élevées à 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,4 milliard de dollars il y a un an.