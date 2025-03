Ameublement: le bénéfice net de Roche Bobois divisé par deux en 2024

( AFP / ERIC PIERMONT )

La crise du secteur de l'ameublement n'épargne pas Roche Bobois: son bénéfice net en 2024, lesté par un repli de son chiffre d'affaires, a été divisé par deux, à 15,8 millions d'euros, a annoncé mercredi le groupe, qui mise sur un rebond de sa rentabilité cette année.

Roche Bobois, présent en France avec l'enseigne d'ameublement haut de gamme Roche Bobois et les magasins de canapés Cuir Center, avait déjà indiqué fin janvier que ses ventes avaient reculé de 3,6% l'an dernier, à 414 millions d'euros, après une très bonne année 2023.

"Roche Bobois SA publie des résultats annuels résilients et conformes à ses anticipations, dans un contexte de marché moins porteur pour le marché de l'ameublement, et en comparaison d'une année 2023 record", a commenté l'entreprise dans un communiqué.

Elle y rappelle ses ambitions internationales. Roche Bobois avait annoncé en juillet dernier son intention de racheter son franchisé historique en Chine, Shanghai Rock Castle Furniture, dans le but de s'étendre dans le pays et dans toute l'Asie. Elle a aussi ouvert de nouveaux magasins aux États-Unis et au Canada.

Le groupe Roche Bobois détient actuellement un réseau de 339 magasins en propre ou franchisé dans 54 pays, ses principaux marchés étant l'Amérique du Nord, la France et le reste de l'Europe.

Il "entend renouer avec la croissance" en 2025, "tant du point du vue du chiffre d’affaires que de la rentabilité". Le groupe espère bénéficier "de la montée en puissance de la rentabilité de ses nouveaux magasins et des effets positifs de l'intégration de la Chine", selon son communiqué.