American Water Works manque ses prévisions de résultats trimestriels en raison de l'augmentation des dépenses

American Water Works AWK.N a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, en raison de l'augmentation des dépenses de la société de distribution d'eau et de traitement des eaux usées.

Cela fait suite à la décision de la société d'investir 46 à 48 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour moderniser ses systèmes de distribution d'eau et de traitement des eaux usées afin de réduire les fuites et d'améliorer l'efficacité et la résilience.

Les actions de la société ont chuté d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

La société basée à Camden, dans le New Jersey, a confirmé sa fourchette de prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, comprise entre 6,02 et 6,12 dollars par action.

Le bénéfice ajusté d'American Water Works pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 1,24 $ par action, contre 1,15 $ par action il y a un an. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 1,25 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

American WaterWorks a déclaré un revenu d'exploitation trimestriel total de 1,27 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 1,29 milliard de dollars.