American Resources augmente alors que William Blair commence à couvrir le titre avec la mention "surperformer"
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société de raffinage de terres rares et d'éléments critiques pour les batteries American Resources AREC.O augmentent de ~7% à 4,24 $

** William Blair initie une couverture sur AREC avec une note de "surperformance"

** "Nous pourrions voir d'autres financements significatifs du Département de la Défense et une participation du gouvernement," - la société de courtage

** La société de courtage estime que le titre pourrait se négocier à un niveau élevé, soutenu par ses pairs Lithium Americas LAC.TO et MP Materials MP.N .

** La société de courtage s'attend à ce que les ventes de l'entreprise passent de 30 millions de dollars en 2026 à 275 millions de dollars d'ici 2030

** 2 courtiers évaluent l'action à "acheter", le PT médian est de 5,5 $ - données compilées par LSEG ** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 318,8 % depuis le début de l'année

