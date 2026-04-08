 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Ocean et Odyssey Marine fusionnent pour former une plateforme de minéraux critiques d'une valeur de 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Ocean Minerals va fusionner avec Odyssey Marine Exploration OMEX.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluant la société combinée à environ 1 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi, alors qu'elles cherchent à créer une plateforme de minéraux critiques en eaux profondes contrôlée par les États-Unis.

Les actions d'Odyssey Marine ont augmenté de 153 % pour atteindre 2,11 $ dans les échanges avant la mise sur le marché.

Après la conclusion de l'opération, la société combinée opérera sous le nom d'American Ocean Minerals Corporation et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "AOMC".

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ODYSSEY MARINE
1,8400 USD NASDAQ +121,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank