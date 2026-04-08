American Ocean et Odyssey Marine fusionnent pour former une plateforme de minéraux critiques d'une valeur de 1 milliard de dollars

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American Ocean Minerals va fusionner avec Odyssey Marine Exploration OMEX.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluant la société combinée à environ 1 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi, alors qu'elles cherchent à créer une plateforme de minéraux critiques en eaux profondes contrôlée par les États-Unis.

Les actions d'Odyssey Marine ont augmenté de 153 % pour atteindre 2,11 $ dans les échanges avant la mise sur le marché.

Après la conclusion de l'opération, la société combinée opérera sous le nom d'American Ocean Minerals Corporation et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "AOMC".