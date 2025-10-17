American Express plus optimiste sur son bénéfice par action annuel

(AOF) - L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des profits meilleurs qu'attendu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 16%, à 2,9 milliards de dollars, soit 4,14 dollars par action. Ce dernier est ressorti au-dessus du consensus s'élevant à 3,99 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% pour atteindre le montant record de 18,43 milliards de dollars alors que le marché visait 18,04 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,3 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts, contre 1,4 milliard de dollars, un an auparavant.

Fort de ses bons résultats, l'émetteur de cartes de crédit a relevé le bas de ses prévisions annuelles de croissance. American Express anticipe désormais un bénéfice par action en croissance de 9% à 10%, soit un bénéfice par action entre 15,20 et 15,50 dollars. Il ciblait auparavant un bénéfice par action 15 à 15,50 dollars.

