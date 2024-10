AOF - EN SAVOIR PLUS

Grâce à ces résultats meilleurs qu'anticipé, la société prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 13,75 dollars et 14,05 dollars contre de 13,30 dollars à 13,80 dollars auparavant, à comparer avec un consensus de 13,14 dollars. Les revenus sont attendus en progression d'environ 9%.

(AOF) - L’émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 2% à 2,51 milliards de dollars, soit 3,49 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est aussi ressorti 3,49 dollars au dessus du consensus s’élevant à 3,28 dollars. Ses revenus ont progressé de 8% à 16,64 milliards de dollars alors que le marché visait 16,67 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,4 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts contre 1,2 milliard de dollars, un an auparavant.

American Express plus optimiste sur ses objectifs annuels

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.