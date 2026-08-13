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American Express dote ses cartes virtuelles de nouvelles capacités
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 16:58
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American Express fait part de nouvelles capacités pour ses cartes virtuelles, visant à aider les clients commerciaux américains à simplifier leurs paiements et à leur offrir davantage d'options pour gérer efficacement leurs dépenses dans leur logiciel financier de prédilection.

"Les cartes virtuelles sont une méthode de paiement commercial en pleine croissance qui offre un meilleur contrôle grâce à des limites de dépenses ajustables et une sécurité accrue grâce à des numéros de carte numériques uniques", souligne American Express.

Le groupe de solutions de paiement précise que les clients Amex Corporate peuvent désormais créer, gérer et utiliser des cartes virtuelles Amex sur la plateforme logicielle d'Amex, @ Work, qu'ils peuvent utiliser pour gérer leur programme d'entreprise.

De plus, les clients utilisant Business Travel Account with Virtual Payments (BTA) d'Amex, un compte destiné aux paiements de voyages d'affaires, peuvent désormais créer, gérer et utiliser des cartes virtuelles Amex grâce aux solutions de Conferma, un leader de la technologie des paiements virtuels.

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