Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Express, Banques, Oracle, SLB... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 17/10/2025 à 15:10

(AOF) - American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des profits meilleurs qu'attendu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 16%, à 2,9 milliards de dollars, soit 4,14 dollars par action. Ce dernier est ressorti au-dessus du consensus s'élevant à 3,99 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% pour atteindre le montant record de 18,43 milliards de dollars alors que le marché visait 18,04 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,3 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts, contre 1,4 milliard de dollars, un an auparavant.

Banques régionales

Les banques régionales américaines ont chuté hier à Wall Street. Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp ont été victimes de prêts douteux et frauduleux. Ces deux titres devraient cependant rebondir aujourd'hui. Ces derniers développements dans le secteur bancaire font ressurgir le spectre de la crise des banques régionales en mars 2023, avec les faillites de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en net repli à l’ouverture après des déclarations du président des Etats-Unis. Donald Trump a indiqué qu’il allait faire baisser le prix des médicaments contre l’obésité. Le titre Novo Nordisk, concurrent d’Eli Lilly dans ce domaine, recule de près de 6% à la bourse de Copenhague.

Lockheed Martin

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat dans le cadre du projet IFPC (Integrated Fires Protection Capability) 2nd Interceptor Other Transaction Authority (OTA) visant à renforcer ses capacités de défense aérienne et antimissile. D'une durée de 15 ans, cet accord important résulte de l'investissement de la société dans les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD). L'entreprise américaine de défense et de sécurité se chargera du développement, de la production et la livraison de l'IFPC 2nd Interceptor. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Oracle

Lors d'une réunion investisseurs, Oracle a indiqué qu'il ciblait 225 milliards de dollars de revenus lors de l'exercice 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 31% au cours des 5 prochaines années. En termes de croissance des bénéfices, l'éditeur de logiciels professionnels et spécialiste du cloud anticipe un bénéfice par action de 21 dollars au même horizon.

SLB

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB s'élève à 8,93 milliards de dollars, soit une diminution de 3% sur un an. Il est inférieur aux attentes des analystes : 8,97 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté est de 2,06 milliards de dollars, en recul de 12%. Sur cette période, la marge d'Ebitda ressort à 23,1%, contre 25,6% un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable, qui atteint 739 millions de dollars, a baissé de 38% sur un an. Le BPA (Gaap) ressort à 0,50 dollar, soit un repli de 40 % par rapport au troisième trimestre 2024.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
346,690 USD NYSE +7,18%
BANK OF AMERICA
51,305 USD NYSE +1,71%
ELI LILLY & CO
802,740 USD NYSE -1,99%
JPMORGAN CHASE
297,750 USD NYSE -0,37%
LOCKHEED MARTIN
495,150 USD NYSE +0,42%
ORACLE
291,450 USD NYSE -6,91%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/10/2025 à 15:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

