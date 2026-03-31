American Exchange Group achète le fabricant de baskets Allbirds pour 39 millions de dollars

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American Exchange Group (AXNY) a conclu lundi un accord pour acheter tous les actifs et passifs du fabricant de chaussures Allbirds BIRD.O pour 39 millions de dollars.

Voici quelques détails à ce sujet:

* Allbirds prévoit de déposer une circulaire de sollicitation de procurations d'ici le 24 avril afin d'obtenir l'approbation des actionnaires pour la vente des actifs et la dissolution subséquente de la société, a déclaré le fabricant de chaussures.

* Les actions d'Allbirds ont augmenté d'environ 32 % pour atteindre 3,92 $ dans les échanges prolongés.

* La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, et la distribution du produit net aux actionnaires, après prise en compte des frais de liquidation, est prévue au troisième trimestre.

* "Ce nouveau chapitre avec AXNY s'appuie sur le travail fondamental déjà accompli et prépare la marque à prospérer dans les années à venir", a déclaré Joe Vernachio, directeur général d'Allbirds, dans un communiqué.

* TD Cowen agit en tant que banque conseil et Holland & Hart LLP en tant que conseiller juridique d'Allbirds.