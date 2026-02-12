American Electric Power progresse grâce à un plan d'investissement accru et dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O ont augmenté de ~2% à 124,41 $ avant le marché

** La société dépasse les attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre, citant la hausse de la demande d'électricité due aux grandes entreprises hyperscalaires

** AEP affiche un bénéfice ajusté de 1,19 $ par action au quatrième trimestre, contre 1,15 $ par action prévu - données compilées par LSEG

** La société déclare qu'elle va étendre son plan de dépenses en capital sur cinq ans au-delà de 72 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 23 % depuis le début de l'année