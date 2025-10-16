 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 700,42
-1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Electric Power obtient une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du ministère américain de l'énergie
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Electric Power AEP.O a déclaré jeudi qu'elle avait obtenu une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du ministère américain de l'énergie pour moderniser près de 5 000 miles de lignes de transmission dans l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, l'Oklahoma et la Virginie-Occidentale.

Valeurs associées

AM ELECTRIC
117,5300 USD NASDAQ -0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: la croissance a ralenti à 4,8% au 3e trimestre (panel AFP)
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:10 

    La Chine devrait annoncer lundi que sa croissance s'est tassée au troisième trimestre, au plus bas depuis un an, selon les prévisions d'un groupe d'économistes interrogés par l'AFP, un nouveau signal préoccupant pour son économie. Le géant asiatique peine à se ... Lire la suite

  • ( AFP / FEDERICO PARRA )
    Venezuela: croissance de presque 9% sur un an au 3T, selon la banque centrale
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:09 

    Le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a progressé de 8,7% sur un an troisième trimestre, porté par les ventes de pétrole, a annoncé jeudi la banque centrale (BCV). Ce chiffre est publié alors que le Venezuela souffre d'une inflation galopante et d'une dévaluation ... Lire la suite

  • Des infirmières ouzbèkes apprennent l'allemand à Tachkent, le 13 août 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )
    Pour les migrants centrasiatiques, la tentation de l'Occident plutôt que la Russie
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:07 

    "On va travailler sur les mots de la santé", annonce une professeure d'allemand à des infirmières ouzbèkes en partance pour l'Allemagne. Comme elles, un nombre croissant de ressortissants d'Asie centrale tentent leur chance dans des pays occidentaux, intéressés ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank