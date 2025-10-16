American Electric Power obtient une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du ministère américain de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Electric Power AEP.O a déclaré jeudi qu'elle avait obtenu une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du ministère américain de l'énergie pour moderniser près de 5 000 miles de lignes de transmission dans l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, l'Oklahoma et la Virginie-Occidentale.