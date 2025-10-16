American Electric Power bénéficie d'une garantie de prêt du ministère américain de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O ont augmenté d'environ 1 % à 119,00 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré avoir conclu un accord pour une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars du ministère américain de l'énergie afin de moderniser près de 5 000 miles de lignes de transmission dans l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, l'Oklahoma et la Virginie-Occidentale

** La demande d'énergie augmente sur l'ensemble du territoire d'AEP, car les clients se sont engagés à étendre leurs activités ou à en ajouter de nouvelles, ce qui nécessitera une demande d'électricité supplémentaire de 24 gigawatts d'ici à la fin de la décennie, selon la société

** La société ajoute qu'environ 100 miles de lignes de transmission à travers l'Ohio et l'Oklahoma constituent les premiers projets à être soutenus par la garantie de prêt

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 28,5 % depuis le début de l'année