American Coastal grimpe après l'annonce d'un dividende spécial en espèces

1er décembre - ** Les actions d'American Coastal Insurance

ACIC.O augmentent de 3,6 % à 12,25 $ dans les échanges prolongés ** ACIC annonce un dividende spécial en espèces de 0,75 $ par action, payable aux actionnaires inscrits le 2 janvier 2026

** Entre-temps, ACIC organisera une réunion de discussion avec les dirigeants le 14 janvier, offrant une vue d'ensemble des initiatives, des stratégies opérationnelles et des perspectives financières de la société

** Le seul analyste couvrant l'action l'évalue à "acheter" et a une prévision de 14 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ACIC a baissé de 8,7 % depuis le début de l'année